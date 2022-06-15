Mazota zam mı geldi? 15 Haziran mazota zam var mı? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? 15-16 Haziran mazot fiyatı yükseldi mi? Dizel araç sahipleri dün gelen indirim haberine sevinmişti. 15 Haziran'da mazotun litre satış fiyatına yeni bir zam geleceği iddiaları gündeme düştü. İddialara göre 15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece yarısı motorinin litre satışına 1 lira 27 kuruş zam bekleniyor.

Mazota zam mı geldi? 15 Haziran mazota zam var mı? Mazot (motorin) litresi ne kadar oldu? 15-16 Haziran mazot fiyatı yükseldi mi? Dizel araç sahipleri dün gelen indirim haberine sevinmişti. 15 Haziran'da mazotun litre satış fiyatına yeni bir zam geleceği iddiaları gündeme düştü. İddialara göre 15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece yarısı motorinin litre satışına 1 lira 27 kuruş zam bekleniyor.

Uluslararası piyasada bretn petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ülkemizde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle de yüklü fiyat artışları yaşandı.

15 Hairan Mazota zam mı geldi?

Dizel araç sahipleri mazot fiyatlarında artış olup olmadığını sık sık araştırıypr. İnternette en çok orulan soruların başında "mazota zam mı geldi?" sorusu yer alıyor. 15 Haziran Çarşamba'yı 16 Haziran Perşembe'ye bağlayan gece mazota zam bekleniyor.

15 Haziran mazota zam var mı?

15 Haziran' gece yarısı mazota 97 kuruş indirim gelmişti. İndirimin üzerinden henüz saatler geçmişken bu kez de zam iddiası gündeme geldi. Motorinde ise 16 Haziran itibariyle 1 lira 27 kuruş zam bekleniyor.

15 Haziran mazot fiyatı (Güncel)

Ankara 27,95 TL

İstanbul / Avrupa 27,84 TL

İstanbul / Anadolu 27,86 TL

İzmir 27,96 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.