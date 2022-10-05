Mazota zam mı geldi? 5 Ekim motorine zam mı yapıldı? Motorin ne kadar oldu? 5-6 Ekim mazota kaç kuruş zam geldi? Bu gece mazota zam var mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Araç sahipler brent petrolde yaşanan düşüş sonrası benzin ve mazota (motorin) indirim bekliyordu ancak zam haberi geldi. Peki 5 Ekim Çarşamba'yı 6 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece mazota zam yapılacak mı?

Mazota zam mı geldi? 5 Ekim motorine zam mı yapıldı? Motorin ne kadar oldu? 5-6 Ekim mazota kaç kuruş zam geldi? Bu gece mazota zam var mı? Benzinli ve dizel araç sahipleri günlerdir akaryakıta indirim haberi bekliyordu. Zira brent petrol fiyatları son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Araç sahipler brent petrolde yaşanan düşüş sonrası benzin ve mazota (motorin) indirim beklerken bir sürprizle karşılaştı. 5 Ekim Çarşamba'yı 6 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece mazota zam yapılacak mı? sorusu araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya genelinde büyük bir enerji krizi yaşandı. Rus petrol ve doğalgazına uygulanan batı ambargosu nedeniyle dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Brent petrol fiyatları sert yükseliş yaşarken benzine ve mazota peş peşe zamlar geldi. Ancak son günlerde uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Son 9 ayın en düşük sevieysine gelen brent petrol fiyatları nedeniyle benzin ve mazota indirim bekleniyordu. 5 Ekim'de yer alan iddialara göre mazota ve benzine indirim değil zam gelecek.

Mazota zam mı geldi?

5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan gece mazota (motorin) zam beklenior. NTV'de yer alan habere göre; 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan gece yarısı mazotun litre satış fiyatına 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.

5 Ekim motorine zam mı yapıldı?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıta yeni bir zam kapıda. Brent petrol fiyatlarında yönün yeniden yukarı çevrilmesi ve yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş nedeniyle benzin ve mazota (motorin) 6 Ekim'de zamlanacak. 1.39 TL beklenen zammın 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan gece pompaya yansıması bekleniyor.

5-6 Ekim mazota kaç kuruş zam geldi?

Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası benzin ve mazota indirim bekleniyordu ancak indirim gelmedi. Brent petrolde yeniden yön yukarı çevrildi. Yaşanan gelişme sonrası mazotun litre satış fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 llira 39 kuruş zam gelecek.

Motorin (mazot) ne kadar oldu? 5 Ekim

İstanbul / Avrupa 24,15 TL

İstanbul / Anadolu 24,17 TL

Ankara 24,26 TL

İzmir 24,30 TL

Benzin ne kadar oldu? 5 Ekim

İstanbul / Avrupa 19,83 TL

İstanbul / Anadolu 19,84 TL

Ankara 19,97 TL

İzmir 19,96 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.