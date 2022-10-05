Mazot zam 5 Ekim | Bu akşam (gece) mazota zam-indirim var mı? Mazota (motorin) zam mı geldi? 5-6 Ekim mazota indirim-zam yapılacak mı? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselişe geçen brent petrol fiyatları son zamanlarda savaş öncesi duruma geriledi. Durum böyle olunca araç sahipleri de benzin ve mazota indirim beklemeye başladı. 5 Ekim Çarşamba'yı 6 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece benzine ve mazota zam gelmesi bekleniyor.

Mazot zam 5 Ekim | Bu akşam (gece) mazota zam-indirim var mı? Mazota (motorin) zam mı geldi? 5-6 Ekim mazota indirim-zam yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırmasının ardından Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine batılı ülkelerden ambargo geldi. Ambargo kararı sonrası tüm dünyada petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Bu durum ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmasına neden oldu. Ancak son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme ile benzin ve mazota indirim beklentisi oluştu. Son gelen bilgilere göre ise 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan gece mazota (motorin) ve benzine zam geliyor.

Mazot indirim 5 Ekim

Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşana düşüş araç sahiplerini oldukça heyecanlandırdı. İndirim bekleyen araç sahipleri bekledikleri indirime kavuşuyor. Dizel araç sahipleri 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan gece mazotu indirimli olarak alacak. Alınan son bilgilere göre mazota litrede 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.

5 Ekim benzine zam var mı?

Küresel petrol piyasasında fiyatlar son günlerde yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşte indirim bekleyen araç sahipleri gelen zam ile şaşırdı. 5 Ekim Çarşamba'yı 6 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece benzinin litre satış fiyatına da zam bekleniyor. 5 Ekim gecesi benzine 74 kuruş zam bekleniyor.

Bu akşam (gece) mazota zam-indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında gerileme görülmüşken benzin ve mazot fiyatlarına zam yapılması araç sahiplerini şaşırttı. Bunun sebebi olarak yurt içinde döviz kurlarında yaşanan artış gösteriliyor.

Mazota (motorin) zam mı geldi?

Dizel araç sahipleri son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme sonrası mazota indirim bekliyordu. Ancak beklenen indirim gelmedi. 5 Ekim-6 Ekim tarihleri arasında mazota (motorin) zam geleceği açıklandı. NTV'de yer alan habere göre mazota 1.39 TL zam bekleniyor.

5-6 Ekim mazota indirim-zam yapılacak mı?

Sektör temsilcilerinden gelen haber dizel ve benzinli araç sahiplerini üzerken otogazlı araç sahiplerini ise sevindirdi. Alınan bilgilere göre benzine ve mazota (motorin) 5 Ekim Çarşamba'yı 6 Ekim Perşembe.2ye bağlayan gece zam gelecek. Otogaza ise 76 kuruş indirim bekleniyor.

5 Ekim güncel mazot fiyatı

İstanbul / Avrupa 24,15 TL

İstanbul / Anadolu 24,17 TL

Ankara 24,26 TL

İzmir 24,30 TL

5 Ekim güncel benzin fiyatı

İstanbul / Avrupa 19,83 TL

İstanbul / Anadolu 19,84 TL

Ankara 19,97 TL

İzmir 19,96 TL

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