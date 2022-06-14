Mazota indirim var mı? 14 Haziran mazota indirim geldi mi? Mazot (motorin) indirim son dakika! Mazota indirim mi yapıldı? soruları dizel araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Akaryakıt ürünlerine gelen peş peşe zammın ardından bu kez bir indirim haberi geldi. Gelen son dakika bilgisine göre benzinin litre satış fiyatında 97 kuruş indirime gidilmesi bekleniyor. Yaşanan gelişmeler mazota da indirim beklentisi oluşturdu. Araç sahipleri 14 Haziran'da mazota indirim mi yapıldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Mazot (motorin) indirim son dakika! Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ve uluslararası piyasada petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Zam nedeniyle benzin ve mazot fiyatları 30 TL seviyesine kadar dayanmıştı. Son gelen indirim haberinden sonra vatandaşlar mazota indirim yapılıp yapılmayacağını sorguluyor.

Mazota indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzin grbunda indirime gidilmesi bekleniyor. Dizel araç sahipleri mazota indirimin olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Şimdilik mazot grubunda bir indirim beklenmiyor.

14 Haziran mazota indirim geldi mi?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Mazota indirim mi yapıldı?

14 Haziran'da mazot grubunda bir indirim beklenmiyor. Benzinde ise 14 Haziran'ı 15 Haziran'a bağlayan gece 1 TL'ye yakın indirim bekleniyor. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

14 Haziran mazot fiyatları

İstanbul / Avrupa 27,84 TL

İstanbul / Anadolu 27,86 TL

İzmir 27,96 TL

Ankara 27,95 TL

Mazot (motorin) nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı. .