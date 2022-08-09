Mazota yeni indirim mi geldi? Motorin fiyatları ne kadar düştü? 10 Ağustos mazot indirimi

Mazota yeni indirim mi geldi? Brent petrol oklarını aşağı çevirdi ve yüzleri güldürdü. Ekonomistlerin 'akaryakıt fiyatları 20 TL altına düşecek' yorumları için çok az bir miktar kaldı. Peki ama motorin fiyatları ne kadar düştü? 10 Ağustos mazot indirimi...