Mazota yeni indirim mi geldi? Motorin fiyatları ne kadar düştü? 10 Ağustos mazot indirimi
Mazota yeni indirim mi geldi? Brent petrol oklarını aşağı çevirdi ve yüzleri güldürdü. Ekonomistlerin 'akaryakıt fiyatları 20 TL altına düşecek' yorumları için çok az bir miktar kaldı. Peki ama motorin fiyatları ne kadar düştü? 10 Ağustos mazot indirimi...
2022-08-09 12:24:54
Brent petrol oklarını aşağı çevirdi ve yüzleri güldürdü. Ekonomistlerin 'akaryakıt fiyatları 20 TL altına düşecek' yorumları için çok az bir miktar kaldı. Peki ama motorin fiyatları ne kadar düştü? 10 Ağustos mazot indirimi...
Mazota yeni indirim mi geldi?
Motorin fiyatlarında 10 Ağustos Salı günü 1 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.
Benzine yeni indirim mi geldi?
Motorinde yaşanan indirim sonrasında gözler benzine çevrildi. Fakat benzin fiyatları aynı düzlemde seyrediyor. Benzin için indirim şu an için görünmüyor.
10 Ağustos mazot indirimi
Motorin fiyatları güncel olarak aşağıdaki gibi seyrediyor. 10 Ağustos gecesinden itibaren 1 TL'lik indirim bekleniyor.
İstanbul: 23,40 TL
Ankara: 23,49 TL
İzmir 23,49 TL.
YORUMLAR (0)