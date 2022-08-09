10 Ağustos motorin indirimi ne kadar? Mazota ne kadar indirim geldi? Motorin 20 TL altına düşecek mi?
10 Ağustos motorin indirimi ne kadar? Brent petrol fiyatları direkt olarak motorini etkiledi. Peki ama benzin ve motorin fiyatlarında ne kadar indirim yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Motorin 20 TL altına düşecek mi? İşte detaylar...
2022-08-09 10:01:29
Brent petrol fiyatları direkt olarak motorini etkiledi. Peki ama benzin ve motorin fiyatlarında ne kadar indirim yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Motorin 20 TL altına düşecek mi? İşte detaylar...
10 Ağustos motorin indirimi ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarındaki indirim, yakından takip ediliyor. Motorin grubuna 10 Ağustos Salı gününden itibaren 1 TL civarında indirim uygulanacağı öngörülüyor.
Benzin fiyatları ne kadar düştü?
Motorinde olduğu gibi 10 Ağustos Salı günü benzin fiyatlarında indirim uygulanmayacak. Detaylar bekleniyor.
Brent petrol ne kadar oldu?
Brent petrolün varilinin 100 doların altına düşmesinin ardından büyük indirimler uygulandı. Şimdilerde brent petrolün okları yeniden aşağıya çevrildi. Gün içerisinde brent petrol varili 96 dolardan alıcı buldu.
Mazota ne kadar indirim geldi?
10 Ağustos gününden itibaren mazota 1 TL indirim gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise indirim söz konusu değil.
Motorin 20 TL altına düşecek mi?
Motorin fiyatları 23 TL seviyesine kadar düştü. İlerleyen günlerde yapılacak indirime göre 20 TL'nin altına düşmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları 10 Ağustos'ta ne kadar?
Motorin Fiyatları
İstanbul: 23,40 TL
Ankara: 23,49 TL
İzmir 23,49 TL
LPG Fiyatları
İstanbul: 11.02 TL
Ankara: 11.37 TL
İzmir: 11.24 TL
Benzin Fiyatları
İstanbul: 20,02 TL
Ankara: 20,13 TL
İzmir: 20,15 TL.
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