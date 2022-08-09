10 Ağustos motorin indirimi ne kadar? Mazota ne kadar indirim geldi? Motorin 20 TL altına düşecek mi?

10 Ağustos motorin indirimi ne kadar? Brent petrol fiyatları direkt olarak motorini etkiledi. Peki ama benzin ve motorin fiyatlarında ne kadar indirim yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Motorin 20 TL altına düşecek mi? İşte detaylar...