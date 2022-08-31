Mazota indirim var mı? 31 Ağustos Benzin ve motorine indirim yapıldı mı? Bu gece mazot ve benzine zam geldi mi? Araç sahipleri son günlerde benzin ve mazota indirim yada zam gelip gelmediğini merak ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünya genelinde akaryakıt fiyatları oldukça artmıştı. Ülkemizde de benzin ve mazotun litre satış fiyatına peş peşe zamlar gelmişti. Ancak brent petrolde yaşanan gerileme ile özellikle benzin litre satış fiyatlarında üst üste indirim yapıldı. 31 Ağustos'ta araç sahipleri benzin ve motorin litre satış fiyatlarına zam ve indirim yapılıp yapılmayacağın merak ediyor.

Mazota indirim var mı? 31 Ağustos Benzin ve motorine indirim yapıldı mı? Bu gece mazot ve benzine zam geldi mi? Araç sahipleri son günlerde benzin ve mazota indirim yada zam gelip gelmediğini merak ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünya genelinde akaryakıt fiyatları oldukça artmıştı. Ülkemizde de benzin ve mazotun litre satış fiyatına peş peşe zamlar gelmişti. Ancak brent petrolde yaşanan gerileme ile özellikle benzin litre satış fiyatlarında üst üste indirim yapıldı. 31 Ağustos'ta araç sahipleri benzin ve motorin litre satış fiyatlarına zam ve indirim yapılıp yapılmayacağın merak ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya genelinde petrol fiyatları katlanarak arttı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş petrolü yurt dışından döviz ile alan ülkelerde akaryakıta zam yapılmasına neden oldu. Dünyada akaryakıt konusunda kriz yaşanırken ülkemizde de benzin ve mazot litre satış fiyatlarına peş peşe zamlar geldi. 30 TL'ye dayanan fiyatlar son aylarda gelen indirimlerle aşağı çekildi. Bir nebze de olsa rahat nefes alan araç sahipleri 31 Ağustos'ta benzin ve mazota (motorin) indirim yada zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Mazota indirim var mı?

Uluslararası piyasada brent petrol fiyatları son günlerde stabil hareket ediyor. 100 dolar seviyesinde olan brent petrol fiyatlarında düşüş olması halinde mazota da indirim gelebilir. Ancak 31 Ağustos Çarşamba'yı 1 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece mazota indirim beklenmiyor.

31 Ağustos Benzin ve motorine indirim yapıldı mı?

Benzine gelen peş peşe indirimler araç sahiplerini sevindirirken dizel araç sahipleri de aynı indirimlerin mazota da gelmesini bekliyor. Benzinin litre satış fiyatı 20 TL seviyesine kadar geriledi. Ancak 31 Ağustos'ta benzin ve motorine yeni bir indirim beklenmiyor.

Bu gece mazot ve benzine zam geldi mi?

Benzin ve mazot indirimleri gece yarısından sonra devreye giriyor. Araç sahipleri her günün sonunda benzin ve mazota zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Zam gelmeden depoyu doldurmak isteyenler Bu gece mazot ve benzine zam geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Benzin ve mazota 31 Ağustos'ta zam yada indirim beklenmiyor.

31 Ağustos Brent petrol ne kadar?

Son yaşanan gelişmelerden sonra brent petrol yeniden 100 dolar seviyesine çıktı.