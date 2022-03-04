Mazota bir zam daha! Mazota zam mı geldi? Mazot fiyatı ne kadar oldu? 4 Mart Cuma mazota (motorin) ne kadar zam gelecek? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından petrol fiyatları uluslararası piyasada rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Son olarak 120 dolar seviyesine dayanan brent petrol nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Yapılan açıklamaya göre 5 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor.

Mazota bir zam daha! Mazota zam mı geldi? Mazot fiyatı ne kadar oldu? 4 Mart Cuma mazota (motorin) ne kadar zam gelecek? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından petrol fiyatları uluslararası piyasada rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Son olarak 120 dolar seviyesine dayanan brent petrol nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Yapılan açıklamaya göre 5 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine (mazot) 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından dünya enerji sektörü bir kriz içine girdi. Brent petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırarken petrolü döviz ile alan ülkelerde akaryakıt litre satış fiyatına zam da kaçınılmaz oldu. Tüm AB ülkelerinde olduğ gibi Türkiye'de son zamanlarda akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Alınan bilgiye göre 4 Mart Cumayı 5 Mart Cumartesiye bağlayan gece de mazot ve benzine zam geliyor.

Mazota zam mı geldi?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre mazot ve benzine bir zam daha gelebilir. Mazota (motorin) 84 kuruş, benzine 69 kuruş olmak üzere akryakıt ürünlerine zam bekleniyor.

Mazot zammı ne zaman geçerli olacak?

Bu gece yarısından itibaren uygulanması beklenen zamlardan sonra mazoto9n litre satış fiyatı 20 liraya dayanacak.

Mazot fiyatı ne kadar oldu?

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 liraydı. Son gelen zamlardan sonra mazotun litre satış fiyatı 20 TL seviyesine kadar yaklaşacak. Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraydı. Benzin fiyatları da 19 lira seviyesine gelecek.

Dün zam gelmişti

Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.