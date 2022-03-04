Mazot zammı son dakika: Motorine zam mı geldi? 4 Mart Motorine ne kadar oldu? Jeopolitik riskler nedeniyle artan petrol fiyatları akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmasına neden oluyor. Brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasada hızla değerlenmesi petrolü yurt dışından alan ülkelerde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Rusya-Ukrayna savaşı başladığı günden bu yana ülkemizde de benzin ve motorine peş peşe zamlar yapıldı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre mazot ve benzine yeni bir zam yapılması oldukça muhtemel görünüyor. Dizel araç sahipleri de mazota zam ypılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

Mazot zammı son dakika: Motorine zam mı geldi? 4 Mart Motorine ne kadar oldu? Jeopolitik riskler nedeniyle artan petrol fiyatları akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmasına neden oluyor. Brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasada hızla değerlenmesi petrolü yurt dışından alan ülkelerde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Rusya-Ukrayna savaşı başladığı günden bu yana ülkemizde de benzin ve motorine peş peşe zamlar yapıldı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre mazot ve benzine yeni bir zam yapılması oldukça muhtemel görünüyor. Dizel araç sahipleri de mazota zam ypılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya hukuksuz bir şekilde saldırması petrol fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Petrol fiyatlarında yaşanan bu artış pek çok ilkede akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar yapıldı.

Motorine zam mı geldi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine yeni zam kapıda. Motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor.

4 Mart Motorine ne kadar oldu?

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 liraydı. Son gelen zamlardan sonra mazotun litre satış fiyatı 20 TL seviyesine kadar yaklaşacak. Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraydı. Benzin fiyatları da 19 lira seviyesine gelecek.

Mazot zammı ne zaman geçerli?

Mazota yapılması beklenen zammın 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece geçerli olması bekleniyor.

3 gün üst üste zam geldi

Böylece akaryakıt fiyatları art arda üç gün zamlanmış olacak. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol durdurulamıyor

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurduğu 24 Şubat'ta 98,08 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, son bir haftada ise yüzde 22,10 artış kaydetmiş oldu.

Dün günü 112,93 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,04 artışla 119,76 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,50 dolardan alıcı buldu. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Mayıs 2012'den, WTI ham petrolün varil fiyatı ise Eylül 2008'den bu yanaki en yüksek seviyelerini gördü.