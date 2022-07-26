Mazot 26 Temmuz indirim | Mazota indirim geldi mi? Dizele indirim var mı? 26 Temmuz salı son dakika Dizel (motorin) indirimi ne kadar? Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akarlayır fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Dizel araç sahiplerini sevindiren bir gelişme günler öncesinden duyuruldu. Mozota 92 kuruş indirim geldi. 26 Temmuz Salı günü ise mazota yeni indirimlerin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

Mazot 26 Temmuz indirim | Mazota indirim geldi mi? Dizele indirim var mı? 26 Temmuz salı son dakika Dizel (motorin) indirimi ne kadar? Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akarlayır fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Dizel araç sahiplerini sevindiren bir gelişme günler öncesinden duyuruldu. Mozota 92 kuruş indirim geldi. 26 Temmuz Salı günü ise mazota yeni indirimlerin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya'ya amborgolar ile karşılık verildi. Enerji ve finans sektörünü hedef alan ambargolar nedeniyle dünyada büyük bir enerji krizi yaşandı. Yaşanan gelişmelerden sonra akarykıt fiyatları da rekor seviyeye çıktı. Ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar yapıldı. Ancak son haftalarda bretn petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle akaruyakıt fiyatları da düştü. 26 Temmuz'da mazota yeni bir indirim yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Mazot 26 Temmuz indirim

25 Temmuz'u 26 Temmuz'a bağlayan gece mazota 92 kuruş indirim yapıldı. Popmpa asatış fiyatlarına yansıyan indirimin ardından benzinli araç sahipleri benzine de indirim yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. 26 Temmuz'da mazota yeni bir indirim beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde brent petrolde yaşanan düşüş devam ederse ve yurt içi döviz kuru sabit kalırsa mazota ve benzine yeni indirimler gelebilir.

Mazota indirim geldi mi?

Mazota son olarak 92 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından motorin litre fiyatı 24.46 TL seviyesine kadar geriledi.

Benzine indirim geldi mi?

Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine de 26 Temmuz'da indirim bekleniyor. İndirimin 50 kuruş olması bekleniyor. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak olan indirimin ardından benzinin litre satış fiyatının 22.20 TL seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.

Bretn petrol ne kadar? 26 temmuz

Uluslararası piyasalarda Brent ham petrol de yükseliş sürüyor. 26 Temmuz'da brent petrol fiyatı 106,63 dolara yükseldi.

Güncel mazot fiyatları

İstanbul / Avrupa 24,46 TL

İstanbul / Anadolu 24,48 TL

İzmir 24,59 TL

Ankara 24,57 TL