26 Temmuz benzine indirim mi yapıldı? Benzine indirim geldi mi? Bugün benzine indirim var mı? 26 Temmuz Salı son dakika benzin indirim

26 Temmuz Salı son dakika benzin indirim var mı? 26 Temmuz benzine indirim mi yapıldı? Benzine indirim geldi mi? Bugün benzine indirim var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla akaryakıt fiyatları uluslararası arenada fazlasıyla arttı. Yaşanan gelişmeler nedeniyle yurt içinde de benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Son haftalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak ülkemizde de akaryakıt ürünlerine indirimler gelmişti. Son olarak 25 Temmuz gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 92 kuruş indirim geldi. Benzinli araç sahipleri de 26 Temmuz'da benzine indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

26 Temmuz Salı son dakika benzin indirim var mı? 26 Temmuz benzine indirim mi yapıldı? Benzine indirim geldi mi? Bugün benzine indirim var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla akaryakıt fiyatları uluslararası arenada fazlasıyla arttı. Yaşanan gelişmeler nedeniyle yurt içinde de benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Son haftalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak ülkemizde de akaryakıt ürünlerine indirimler gelmişti. Son olarak 25 Temmuz gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 92 kuruş indirim geldi. Benzinli araç sahipleri de 26 Temmuz'da benzine indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya salrıdması dünya enerji piyasasını alt üst etti. Yaşanan gelişmelerin ardından dünya ülkelerinde akaryakıt fiyatları katlanarak arttı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak ülkelerde enflasyon patlak verdi. Dünya ekonomisini derinden etkileyen gelişmeler nedeniyle ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Ancak son haftalarda bretn petrolde yaşanan düşüş akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.

26 Temmuz benzine indirim mi yapıldı?

25 Temmuz'u 26 Temmuz'a bağlayan gece mazota bir indirim daha geldi. Gelen indirim miktarı 92 kuruş oldu. Popmpa asatış fiyatlarına yansıyan indirimin ardından benzinli araç sahipleri benzine de indirim yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Benzine indirim geldi mi?

Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine de 26 Temmuz'da indirim bekleniyor. İndirimin 50 kuruş olması bekleniyor. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak olan indirimin ardından benzinin litre satış fiyatının 22.20 TL seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.

26 Temmuz mazota indirim gelecek mi?

Mazota indirim daha yeni yapıldı. Önümüzdeki günlerde brent petrolde yaşanan düşüş devam ederse ve yurt içi döviz kuru sabit kalırsa mazota ve benzine yeni indirimler gelebilir.

Bretn petrol ne kadar? 26 temmuz

Uluslararası piyasalarda Brent ham petrol de yükseliş sürüyor. 26 Temmuz'da brent petrol fiyatı 106,63 dolara yükseldi.