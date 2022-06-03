Mayıs ayı enflasyon rakamları | 2022 Mayıs enflasyonu yüzde kaç çıktı? Enflasyon açıklandı mı?

Mayıs ayı enflasyon rakamları | Enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyordu. TÜİK'in açıklaması, beklenenin de üzerinde bir oran olarak yorumlandı. Peki ama 2022 Mayıs enflasyonu yüzde kaç çıktı? Enflasyon açıklandı mı? Detaylar...

Enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyordu. TÜİK'in açıklaması, beklenenin de üzerinde bir oran olarak yorumlandı. Peki ama 2022 Mayıs enflasyonu yüzde kaç çıktı? Enflasyon açıklandı mı? Detaylar...

Mayıs ayı enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 39,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 80,38 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,98, Yİ-ÜFE yüzde 8,76 yükseldi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 51,43, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 132,16 arttı.

Enflasyon nedir?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir.

Sözlükte; "dolanımda bulunan para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatların toptan yükselişi, para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik ve parasal süreç." şeklinde açıklanır.