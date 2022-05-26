Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret temmuz zammının çalışmaları yapılmaya başlandı. Açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki ama asgari ücret konusunda hangi açıklamalar yapıldı ve zam yapılacak mı? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son dakika asgari ücret zammı haberi...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret temmuz zammının çalışmaları yapılmaya başlandı. Açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki ama asgari ücret konusunda hangi açıklamalar yapıldı ve zam yapılacak mı? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son dakika asgari ücret zammı haberi...

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve işçilerin beklediği temmuz zammına ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin;

“Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak tahribatlarına karşı da korumak. Çalışanların, memurların, işçilerimizin de değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var onları koruyacağız.” açıklamasında bulundu.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında, "Emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

Asgari ücret konusunda yapılan açıklamalar sonrasında detaylar haber sitemizde güncel haberlerle verilecektir...