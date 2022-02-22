Mart ayında altın yükselir mi düşer mi? Martta altın ne olur 2022 | Mart ayı altın yorumları

Mart ayında altın yükselir mi düşer mi? Martta altın ne olur 2022? Altın fiyatları jeopolitik risklerin getirdiği baskı nedeniyle yukarı yönlü hareket ediyor. Mart ayında FED'in faiz artırımı beklentisi ve Ukrayna-Rusya krizinin devam etme olasılığı altının seyrini belirleyecek. Altının ons değeri uluslararası piyasada 1900 dolar seviyesini aşarak 9 ayın zirvesini gördü. Şubat ayında altında yaşanan hareketlilik sonrası Mart ayının nasıl olacağı merak ediliyor.

Güvenli liman olarak adlandırılan altında son haftalarda fiyat artışları meydana geeiyor. Rusya-Ukrayna geriliminin alevlenerek devam etmesi nedeniyle altın fiyatları yönün yukarı çevirmiş durumda. Rusya'nın Dombas bölgesindeki iki ayrılıkçı sözde yönetimi tanıması ile başlayan gerilim devam ediyor. AB ve ABD'den ise Rusya'ya yaptırımlar gelmeye başladı. Jeopolitik risklerin ekonomik risklere dönüştüğü şu günlerde altına olan ilgi de oldukça artmış durumda.

Mart ayında altın yükselir mi düşer mi?

Araştırmacı yazar Haluk Özdil kişisel Youtube kanalından altının geleceğini yorumladı. Özdil, "20 Ocak'ta Merkez Bankası büyük ihtimalle stabil kalacak. Altının ons fiyatı için 1870 deniyor. Artık altının altın çağı kesin olarak başladı. Altın çok yakında 800'ü geçecek. Altın için 1000 lira tahminimi için Mart ayı demiştim. Oraya doğru gidiyor. 1000 liradan altın alanlar 'ahlar vahlar' demişti. Ama onlarını içini rahatlatacak rakamları yakın zamanda göreceğiz. Birkaç sapma ile altının onsu için Mart ya da Nisan gibi 2 bin dolarları görebiliriz." dedi.

Martta altın ne olur 2022

Altını etkileyen bir diğer önemli faktör de ABD'den gelecek faiz kararı merakla bekleniyor. ABD'nin Mart ayında faizleri artırması bekleniyor. FED'in faiz artırımı ise altında bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeye neden olabilir.

FED Faizi yükseltirse altın yükselir mi düşer mi?

Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye'de piyasaları etkiliyor. Altının güvenilir liman olarak görülmesine halen devam ediliyor. Fed'in faiz kararı dolar ve altın fiyatlarını da etkiliyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altının ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını yukarı çekebilir. Fed beklenen faiz artışını açıklarsa altının gram ve ons fiyatı bir miktar yükselebilir.

WGC: Altına talep devam edecek

Dünya Altın Konseyi (WGC) kısa vadede altın fiyatının küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmalarına reaksiyon verebileceğini, ancak bir koruma faktörü olarak altına talebin devam edeceğini bildirdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti. Altın fiyatının 2022'de karşı karşıya kalabileceği iki önemli ters rüzgarı yüksek nominal faiz oranları, güçlü ABD doları olarak sıralayan WGC, bu negatif etkileri telafi edecek destekleyici faktörleri de yüksek ve ısrarcı enflasyon, Covid ve jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı, merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden güçlü talep olarak saydı.

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