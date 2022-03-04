Mart ayı FED faiz kararı ne zaman? FED faiz artırırsa altın ve dolar yükselir mi düşer mi? FED faizi yükseltecek mi? Piyasalar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması şokunu henüz atlamamışken şimdi de ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler FED'in olası faiz artırımında altının ne olacağını araştırıyor. FED Başkanı Jerome Powell'den flaş faiz artırımı sinyali geldi. Fed'in mart ayında faiz oranlarını yükseltmeyi planladığını aktaran Powell'ın açıklamalarından sonra faiz artırımının kaç baz puan olacağı da merak edilen bir başka konu.

FED faizi yükseltecek mi? FED Başkanı Jerome Powell'den flaş faiz artırımı sinyali geldi. Fed'in mart ayında faiz oranlarını yükseltmeyi planladığını aktaran Powell'ın açıklamalarından sonra faiz artırımının kaç baz puan olacağı da merak edilen bir başka konu. Dünya piyasları bir yandan jeopolitik risklerle uğraışırken bir yanbdan da FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. FED'in alacağı faiz kararı tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Ayrıca, altın, dolar, gümüş gibi değerli madenlerin fiyatlanması da FED'in vereceği fazi kararına bağlı.

Mart ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED geçtiğimiz aylarda yaptığı faiz toplantısınıda fazleri sabit tutma kararı almıştı. FED toplantısında faiz artırımı için de güçlü sinyaller vermişti. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın dünya piyasalarını sıkıştırdığı şu günlerde FED'den faiz artırımı bekleniyor. FED faiz toplantısını 15 - 16 Mart tarihlerinde yapacak.

FED faiz artırırsa altın ve dolar yükselir mi düşer mi?

FED'in faiz kararı hiç kuşkusuz altın ve dolar piyasasını da yakından ilgilendiriyor. FED'in faiz artırımı ile piyasadan dolar çekilimi olabilir. Bu da yurt içinde doların bir miktar değerlenmesine neden olabilir. Ayrıca FED'in kararı dolaylı yoldan da olsa altın fiyatlarını artırabilir. FED kararı ile bir miktar yükselen dolar yurt içinde gram altının da değerlenmesini sağlayabilir.

FED faizi yükseltecek mi?

FED Merkez Bankası Jerome Powell faiz kararlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Powell,enflasyon hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısından önce Fed'in mart ayında faiz oranlarını yükseltmeyi planladığını aktaran Powell, Ukrayna'daki gelişmeler ışığında temkinli bir şekilde ilerleyeceklerini dile getirdi. Powell, "Bu olayların ekonomik etkileri oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

FED faiz artışı ne kadar olacak?

Mart toplantısında faiz artışının uygun olacağını düşündüğünü yineleyen Powell, "25 baz puanlık faiz artışını desteklemek için öneride bulunma eğilimindeyim." dedi.

Fed faiz artırsa dolar yükselir mi düşer mi?

FED faizleri artırısa piyasada dolaşan ABD Dolarları ABD bankalarına geri döner. Bu da piyasadan doların çekilmesi anlamına gelir ve dolar bir miktar yukarı yönlü hareket izleyebilir.