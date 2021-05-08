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Marketlerde yeni dönem başladı

Tam kapanma süreci bitene kadar marketlerde zorunlu temel ihtiyaç harici ürünler satılamayacak. Marketler bu süreçte düzenli olarak denetlenecek.

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08.05.2021 09:52:50
Marketlerde yeni dönem başladı

Tam kapanma süreci bitene kadar marketlerde zorunlu temel ihtiyaç harici ürünler satılamayacak. Marketler bu süreçte düzenli olarak denetlenecek.

İçişleri Bakanlığının “Market Tedbirleri” konulu genelgesinde, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esaslar belirlenerek, valilere duyuruldu.

Market düzenlemesi uygulamada.

Zincir ve süpermarketler pazar günleri kapalı

Bu kapsamda, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuru yemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağı hatırlatıldı.

Temel ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

-Marketlerde (zincir ve süpermarketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süpermarketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

-Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süpermarketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

- Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan