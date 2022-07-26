Maaş farkı neden yatmadı? 28 Temmuz'da memur maaş farkı yatacak mı? 4-15 günlük Öğretmen-Hemşire-Polis Temmuz 2022 maaş farkı yattı mı? Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan milyonlarca personelin maaşına Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapıldı. Zammın ardından memurlara 14-15 günlük maaş zammı fakı ödemesi yapılması zorunlu oldu. Milyonlarca memur maaş farkı ödemelerini merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen 28 Temmuz açıklaması kafaları karıştırdı.

Maaş farkı neden yatmadı? 28 Temmuz'da memur maaş farkı yatacak mı? 4-15 günlük Öğretmen-Hemşire-Polis Temmuz 2022 maaş farkı yattı mı? Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan milyonlarca personelin maaşına Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapıldı. Zammın ardından memurlara 14-15 günlük maaş zammı fakı ödemesi yapılması zorunlu oldu. Milyonlarca memur maaş farkı ödemelerini merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen 28 Temmuz açıklaması kafaları karıştırdı.

Bilindiği üzere memurlara yılın Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. 2022 Temmuz ayında memurlara yüzde 7 toplu sözleşme zammına ileve enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 42 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına gelen zammın ardından maaş farkı ödeleri de gündeme geldi. Maaş farkının yasnımadığı 14-15 gün için memurlara maaş farkı ödemesi yapılacak. Merakla beklenen ödemelerde yeni gelişme yaşandı.

Maaş farkı neden yatmadı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklama milyonlarca memuru heyecanlandırdı. Açıklamada; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Perşembe günü yapılacağı duyuruldu.

28 Temmuz'da memur maaş farkı yatacak mı?

Memur emeklisi ile dul ve yetimlerin maaş farkları ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak. Toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

En düşük memur maaş farkı ne kadar?

En düşük memur maaşı Temmuz ayında yapılan yüzde 42 zamla birlikte 4.289 TL'den 6 bin 78 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı alan bir personele 2022 Temmuz maaş farkı ödemesinin 1788 TL yatması bekleniyor.

Maaş farkı nedir?

Maaş farkı kısaca memurlara yapılan zammın yansımadığı kısım için verilen ücrettir. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Memurlar çalıştıkları ayın değil çalışacakları ayın maaşını önceden alıyor. Memur maaşlarına zam yapılınca 15 günlük zamsız bir maaş dönemi atlanmış oluyor ve bu dönemin zammı maaş farkı ile kapatılıyor.