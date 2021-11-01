LPG'ye zam mı yapıldı? LPG zammı ne zaman geçerli? Otogaz ne kadar oldu? Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bir zam da LGP'ye (otogaz) geldi. Son olarak 20 Ekim'de 22 kuruş zam gelen LPG'ye şimdi ise 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İşte LPG'ye gelen yeni zamla birlikte güncel otogaz fiyatlar...

LPG'ye zam mı yapıldı? LPG zammı ne zaman geçerli? Otogaz ne kadar oldu? Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bir zam da LGP'ye (otogaz) geldi. Son olarak 20 Ekim'de 22 kuruş zam gelen LPG'ye şimdi ise 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İşte LPG'ye gelen yeni zamla birlikte güncel otogaz fiyatlar...

Dünyada enerji piyasasında bir dalgalanma olduğu bir gerçek. Koronavirüs pandemisi ile birlikte enerjiye ulaşım zorlaştı. Ülkemizde yaşanan döviz kurlarında artış ile birlikte enerji ürünlerine zam yapılması da kaçınılmaz oldu. LPG'ye yeni zamların gelebileceği iddia ediliyordu. Bu iddia gerçeğe dönüşmüş durumda. 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılan otogaza yeni bir zam kapıya dayandı.

LPG'ye zam mı yapıldı?

LPG'li araç sahipleri sık sık LPG'ye zam mı yapıldı? sorusu ile güne uyanıyordu. Otogaza yeni bir zam geldi. Otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.

LPG zammı ne zaman geçerli?

Otogaza gelen zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Otogaz ne kadar oldu?

Otogaz fiyatlar son zamla birlikte 7 lira seviyesine yaklaştı. İstanbul'da LPG (otogaz) fiyatları 48 kuruşluk zamla birlikte 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da LPG fiyatı 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.

Otogaz nedir?

Otogaz, bütan ve propan gazlarının belirli oranda birleşiminden oluşan ham petrol ve doğalgazdan elde edilen LPG (liquefied petrolium gases) sıvılaştırılmış petrol gazının araçlarda yakıt olarak kullanılan formuna verilen isimdir.

Benzin ve motorin gibi petrol kökenli diğer yakıtlara göre emisyon seviyesi çok düşüktür ve çevreci bir yakıttır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.