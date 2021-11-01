Doğalgaza zam mı geldi? Evde kullanılan doğal gaza zam yapıldı mı? Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası enerji ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlardan sonra bir zam haberi de doğalgaza geldi. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 48 zam geldi. Haberi duyan vatandaşlar konutlarda kullanılan doğalgaza zam gel mi sorusunu sormaya başladı.

Doğalgaza zam mı geldi? Evde kullanılan doğal gaza zam yapıldı mı? Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası enerji ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlardan sonra bir zam haberi de doğalgaza geldi. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 48 zam geldi. Haberi duyan vatandaşlar konutlarda kullanılan doğalgaza zam gel mi sorusunu sormaya başladı.

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket pek çok ürüne azm gelmesine neden oluyor. Türkiye enerji ürünlerinin çok büyük ksımını yurt dışından döviz ile satın alıyor. Dolayısıyla dövüzde yaşanan yükseliş bu ürünlere zam olarak yansıyor. Durum böyle olunca en çok da enerji ürünlerine zam geldi. Benzin, motorin ve LPG'ye gelen peş peşe zammın ardından bir zam da doğalgaza geldi. Peki doğalgaza zam mı geldi? Evde kullanılan doğal gaza zam yapıldı mı?

Doğalgaza zam mı geldi?

Doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaz yüzde 47 zamlandı. Sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına ise yüzde 48 zam yapıldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.

Evde kullanılan doğal gaza zam yapıldı mı?

Konutlarda tüketilen doğalgaza henüz zam gelmedi.

Doğalgaz nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.

Doğal gazı en verimli ve en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. ABD'de büyük bölümü II. Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2 milyon km doğal gaz boru hattı vardır.

Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.