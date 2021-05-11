DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
İsrail'in saldırıları Madrid'de protesto edildi
Orman Mühendisleri Odası'ndan çağrı: İsrail menşeli ürünleri almayın
Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik
Çavuşoğlu'ndan Minnihanov'a başsağlığı telefonu
Filipinler, 'ulusal afet durumu' ilan etti
Emekli maaşını çalanlar yakalandı, Jandarma ile aralarındaki diyalog gülümsetti
'İsrail, Filistinlilere karşı apartheid sistemi uyguluyor'
'Erdoğan’a çakmak için terörist İsrail’i desteklemekten çekinmeyen solcumsular...'
Hamas'tan İsrail'e rest: Geri adım atmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması
Adil Karaismailoğlu: Taş ocağının çevresel etkileri sürekli kontrol edilecek
İsrail’in Ashdod liman şehrine saldırı: 2 ölü
Sosyal medyada Reuters'e yalan haber tepkisi
'Üretime Dönüş' buluşmalarının 4'üncüsü gerçekleştirildi

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

Kuveyt Türk'ün blog sayfası yayında

Blog sayfasında, teknoloji, finans, yatırım, iş dünyası, kültür-sanat ve yaşam kategorileri altında farklı içeriklere yer veriliyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
11.05.2021 13:22:39
Kuveyt Türk'ün blog sayfası yayında

Kuveyt Türk, değerlerimizle büyüyoruz yaklaşımı kapsamında hazırladığı blog sayfasını hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, blog sayfasını ziyaret edenler, finanstan teknolojiye, iş dünyasından kültür ve sanata kadar birçok konuda bilgilendirici içeriklere ulaşabiliyor.

Blog sayfasında, teknoloji, finans, yatırım, iş dünyası, kültür-sanat ve yaşam kategorileri altında farklı içeriklere yer veriliyor.

Teknoloji kategorisinde nesnelerin interneti, siber güvenlik, online eğitim platformları, sosyal medya, dijital bankacılık gibi konularda ziyaretçiler için oldukça faydalı bilgilerin yer aldığı blogda, finans kategorisinde piyasalara dair genel bilgiler, araç finansmanı kullanacaklara tavsiyeler, yeni başlayanlar için borsa, finansal okuryazarlık gibi konularda kapsamlı bilgiler paylaşılıyor.

Yatırım kategorisinde birikim ipuçları, altın yatırımı, uygun yatırım araçlarının seçimi gibi konulara değinilirken, iş dünyası kategorisinde serbest çalışanlar için çalışma rehberi, renk psikolojisinin markalaşmaya etkisi, masa başında çalışanlara sağlıklı yaşam önerileri, salgın döneminde parlayan girişim fikirleri gibi konular yer alıyor.

Kültür-sanat kategorisinde ise geleneksel sanatlardan Türk musikisine, e-kitaplardan e-müzelere, camilerdeki sanat esintilerinden tarihi mekanlara kadar birçok konuda bilgilere ulaşılabiliyor.

Ziyaretçiler, yaşam kategorisinde de beslenme ipuçları, sosyal sorumluluk bilinci, akıllı telefonla profesyonel fotoğraf çekimi, online alışverişin püf noktaları, minimalist yaşam rehberi gibi güncel hayata dair konularda bilgi sahibi oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan