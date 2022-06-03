Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Kurban ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihi

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Devletin yılda iki kez verdiği bayram ikramiyelerinin zamlı verilmesi bekleniyor. Gündemdeki rakamlara bakılırsa emekliler için 2.100 TL emekli ikramiyesi talep ediliyor. Peki ama emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? 2022 Kurban ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihi.

Devletin yılda iki kez verdiği bayram ikramiyelerinin zamlı verilmesi bekleniyor. Gündemdeki rakamlara bakılırsa emekliler için 2.100 TL emekli ikramiyesi talep ediliyor. Peki ama emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? 2022 Kurban ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihi.

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin verilme tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakılırsa kurban bayramından önceki hafta yani temmuzun ilk haftası, ikramiyerin verileceği söylenebilir.

Çünkü kurban bayramı öncesi emeklilerin tamamına kurban bayramı ikramiye ödemeleri yapılıyor.

Kurban bayramı nedir?

Kurban bayramı; zilhicce ayının onuncu günü başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde, dinimiz gereğince kesilen bir ibadettir.

Kurban ikramiyeleri nereden çekilir?

Kurban bayramı ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldığı banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor.

Anlaşmalı olduğunuz bankanın veznesinden ya da ATM'den çekebilirsiniz.