Kur korumalı mevduatta vade dolmadan para çekilebilir mi? Merkez Bankası yanıtladı
LMerkez Bankası kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğe ilişkin uygulama talimatını yayınladı. Vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas olacak.
2021-12-23 14:48:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı yayınladı.
Talimatta vade sonunda kur farkının ödenmesiyle ilgili ''Kur korumalı TL mevduatında vadeden önce çekim yapılırsa düşük olan kurdan bakiye güncellenir'' denildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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