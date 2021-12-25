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TIMETURK / EKONOMİ / Kur korumalı mevduat hesapları için bir karar daha! Stopaj alınmayacak

Kur korumalı mevduat hesapları için bir karar daha! Stopaj alınmayacak

Mevduat hesaplarının tevkifat oranları yeniden belirlendi. Kur korumalı vadeli mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde sıfır oldu.

9 Dakika Önce
2021-12-25 07:30:49
Kur korumalı mevduat hesapları için bir karar daha! Stopaj alınmayacak

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan mevduat hesapları tevkifat oranları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kur korumalı vadeli mevduat hesapları ve dövizden Türk Lirasına dönüşen hesaplardan stopaj kesintisi yapılmayacak.

Bu hesaplarda kesintinin yüzde sıfır olarak uygulanması için vade sınırlaması da getirilmedi.

Diğer mevduat hesaplarında ise stopaj oranları vadelere göre değişmeye devam edecek

Önceden olduğu gibi vadesi 6 aya kadar olanlarda yüzde 5, 6 aydan bir yıla kadar olanlarda yüzde 3 ve bir yıl üzeri vadelerde ise yüzde sıfır stopaj uygulanacak.

Enflasyon oranına bağlı değişken faizli hesapların bir yıldan uzun vadelerinde de yüzde sıfır stopaj geçerli olacak.

Oranlar katılım bankaları için de aynı şekilde uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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