Gözler Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki PPK Toplantısına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası faiz indirimine Eylül ayında başladı ve Ekim ayında da devam etti. Kasım toplantısında ise MB'nin faiz konusunda ne karara vereceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlar da MB'nin Kasım ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Vatandaşlar da Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur? MB faiz indirmezse banka faizleri düşer mi? Konut kredisi-ihtiyaç kredisi-taşıt kredisi faizleri düşer mi? sorusuna yanıt arıyor.

Gözler Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki PPK Toplantısına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası faiz indirimine Eylül ayında başladı ve Ekim ayında da devam etti. Kasım toplantısında ise MB'nin faiz konusunda ne karara vereceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlar da MB'nin Kasım ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Vatandaşlar da Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur? MB faiz indirmezse banka faizleri düşer mi? Konut kredisi-ihtiyaç kredisi-taşıt kredisi faizleri düşer mi? sorusuna yanıt arıyor.

Bankadan kredi çekmek isteyenler yüksek banka faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Vatandaşlar faizlerin makul seviyeye gelmesi için Merkez Bankası'nın faizleri indirmesini bekliyor. MB Eylül ve Ekim ayında faizleri indirmişti. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimi kararından sonra vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın Eylül ve Ekim ayları toplantısında piyasaları heyecanlandıran faiz indirimi kararları gelmişti. Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur? MB faiz indirmezse Konut kredisi-ihtiyaç kredisi-taşıt kredisi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Kasım ayında da topanıyor. Merkez Bankası takvimine göre faiz kararı 18 Kasım 2021 tarihinde belli olacak. Saat 14.00'te karar piyasalara açıklanmış olacak.

Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur?

Merkez Bankası Kasım ayında kritik faiz kararı için toplanacak. Merkez Bankası'nın ne karar vereceğini merak ediyor. Peki Merkez Bankası faizi değiştirmezse ne olur? Merkez Bankası faizleri değiştirmez, sabit tutarsa ne olur? Merkez Bankası faizi değiştirmezse mevcut politika faizi yüzde 16'da kalır. Bu da banka kredi faizlerine olumlu yada olumsuz yansımaz.

Faizler ne kadar oldu?

Eylül'de yapılan toplantıda faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekilmişti. Ekim ayında yapılan toplantıda ise Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi.

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

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