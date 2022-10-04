Konut kredisi faizi 0.99'a düşecek mi? Konut (Ev) kredisi faiz oranı 0.99 olur mu? 2022 Ekim faizler düştü mü? Konut kredisi faizi 1'in altına ne zaman düşer? soruları ev almak isteyen ancak yüksek banka faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Merkez Bankası'nın politika faizleri indirmesine devam etmesi beklenirken konut kredisinde de faizler düşebilir. Peki konut (ev) kredisi faizi ne zaman düşer? Konut kredisi faizleri 0,99 mu olacak?

Konut kredisi faizi 0.99'a düşecek mi? Konut (Ev) kredisi faiz oranı 0.99 olur mu? 2022 Ekim faizler düştü mü? Konut kredisi faizi 1'in altına ne zaman düşer? Merkez Bankası dünya ülkelerinin aksine faizlerde indirime gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamasında yıl sonuna kadar faizlerin tek haneli rakamlara gerileyeceğini açıkladı. Ev almak isteyen ancak yüksek banka kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini erteleyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. İslam Memiş ise 0,99 faizli konut kredilerine hazır olunması gerektiğini açıkladı. Peki 2022 konut (ev) kredisi 0,99'a düşecek mi?

Cumhurbaşanı Erdoğan faize karşı savaş açtığını her fırsatta gile getiriyor. Dünya Merkez Bankaları yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında faiz artırımlarına giderlen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise faizleri sürpriz şekilde indirmeye başladı. MB'nin faiz indirimleri karşısında açıklama yapan Erdopan faizlerin yıl sonuna kadar inmeye devam edeceğini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ABD'nin faiz artırımı dediğiniz nedir? Ne kadar bir oran? Ciddi bir oran yok. Şu anda diyelim ki ABD'de faiz artırımı yüzde 6 olabilir. Avrupa'ya geliyorsunuz, orada da yüzde 4-5. Son toplantıda Para Piyasası Kurulu faizi yüzde 12'ye indirdi. Temennim odur ki bir sonraki toplantıda yine indirerek, yıl sonunda tek hanelere indirmeliyiz."

Konut kredisi faizi 0.99'a düşecek mi?

Faiz indirimine en çok da bankadan kredi çekmek için plan yapan vatandaşlar seviniyor. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi ve yatırım için kredi çekmek isteyenler büyük faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. MB politika faiz oranlarının düşmesi ile banka kredi faiz oranları da bir miktar aşağı çekilecektir. Konut kredilerinde de yenidebn 0.99 faiz oranlarını yakın zamanda görmek mümkün.

Konut (Ev) kredisi faiz oranı 0.99 olur mu?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş MB'nin faiz indirimlerinin ardından konut kredisi faizlerinin de 0.99 oranına kadar gerileyebileceğini açıkladı. BTC Haber'deki yazısında İslam Memiş şunları vurguladı;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül toplantısında 100 baz puan faiz indirimi yaptı ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e çekti. Sanırım tek haneli bir faiz hedeflendiğinden politika faizini yüzde 9'a kadar düşürecekler.

Son iki aydır kamu bankaları dahil hiç bir banka yüzde 2'nin altında konut kredisi kullandırmıyor.

Kamu bankaları yüzde 1,20 gösteriyor.

Politika faiz oranlarında nasıl yüzde 9 gibi tek haneli bir süreç hedeflenmişse 1'in altında da konut kredisi hedefleniyor.

Artık 0,99 oranın konuşulmaya başlanacağı bir sürece hazırlık yapılmalı.

2022 Ekim faizler düştü mü?

Merkez Bankası'nın faiz indirimine bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Ekim ayında konut krediilerinde ciddi oranda bir indirim beklenmiyor ancak yıl başından sonra faizlerin tek haneli rakamlara gerilemesi ile konut kredisi faiz oranlarının 1'in altına düşmesi oldukça muhtemel.

Güncel Konut kredisi faiz oranları

4 Ekim 2022'de bankaların konut kredisinde uyguladığı faiz oranları aşağıdaki gibidir. İkinci el konutta en düşük krediyi kamu bankaları vermektedir. Özel bankalarda ise faiz oranları oldukça yüksek.

Ziraat Bankası %1,29

Vakıfbank %1,29

ING Bank %1,47

Fibabanka %1,88

Türkiye İş Bankası %2,05

Akbank %2,08

Alternatif Bank %2,20

ICBC Turkey %2,39

QNB Finansbank %2,62

Garanti BBVA %2,73

Yapı Kredi %2,79

TEB %3,75