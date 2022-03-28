Konut fiyatları ucuzlayacak mı? 2022 KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşları ilgilendiren çok kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan bazı ürünlerde KDV oranın yüzde 18'den yüzde 8'e indirileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında ' Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir.' dedi. Ev almayı düşünen vatandaşlar konut fiyatları ucuzlayacak mı sorusunu sormaya başladı. Peki ev fiyatları düşer mi?

Konut fiyatları ucuzlayacak mı? 2022 KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası vatandaşları ilgilendiren çok kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan bazı ürünlerde KDV oranın yüzde 18'den yüzde 8'e indirileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında " Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir." dedi. Ev almayı düşünen vatandaşlar konut fiyatları ucuzlayacak mı sorusunu sormaya başladı. Peki ev fiyatları düşer mi?

28 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan KDV indirimi müjdesini de vatandaşlara duyurdu. Temel ihtiyaç ürünlerinden tıbbi cihazlara kadar pek çok alanda KDV düzenlemesi yapılacak.

Konut fiyatları ucuzlayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şınları dile getirdi: "Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indiriyoruz. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacaktır."

KDV indirimi ile konut fiyatları düşer mi?

KDV indirimi konur satışlarına olumlu yansıması bekleniyor. KDV indirimi ile lerleyen günlerde konut fiyatlarında bir miktar geri çekilme olabilir.