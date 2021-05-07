Koç Holding'den küresel taahhüt

Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, 'Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ne yönelik verdiğimiz taahhüt, paydaşlarımız ile kurduğumuz şeffaf ve sürekli iletişim ile güvene dayalı ilişkinin daha da gelişmesine katkı sağlayacak' dedi.

Koç Holding, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan 'Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye'deki ilk şirket oldu.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumunun iş dünyasından katılımcılarını temsil eden Uluslararası İş Konseyi, şirketler arasında sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemenin karşılaştırılabilmesi, bu alanda karar verme mekanizmalarının geliştirilmesi, şirketlerin yarattıkları sürdürülebilir değer konusunda şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin daha da artırılabilmesi amacıyla Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ni oluşturdu.

Birbiriyle tutarlı ve karşılaştırılabilir çevresel, sosyal, kurumsal yönetim (ESG) göstergelerine ve beyanlarına duyulan ihtiyaca yönelik olarak dünyanın tüm kıtalarından temsilciler, bir yıl boyunca göstergeleri geliştirmek için çalıştı.

Dünya Ekonomik Forumunun ocak ayındaki Davos Zirvesinde tüm katılımcıların imzasına açılan Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ne kurumsal raporlamalarında yer vereceğini taahhüt eden Türkiye'deki ilk şirket Koç Holding oldu. Bu taahhütname kapsamında Koç Topluluğu şirketleri, faaliyet raporu, sürdürülebilirlik raporu gibi kurumsal raporlamalarında ve beyanlarında bu göstergelere referans verebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 'Topluluğumuzun geleceğini içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz. Bu nedenle sürdürülebilirlik başlığı altında dünyayı etkileyen konuları gündemimizin üst sıralarında tutuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğunun sürdürülebilir büyüme anlayışını tanımlayan 'Geleceğe. Birlikte' manifestosu kapsamında ESG yol haritasını belirlediklerini vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

'Uzun dönemli sürdürülebilir değer yaratma anlayışı; ESG perspektifimizi çok daha geniş bir yaklaşımla ele almamızı gerekli kılıyor. Tüm dünyada finansal olmayan raporlamalar için önemli bir standardı temsil eden Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ne yönelik verdiğimiz bu taahhüt, ESG alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak. Bu göstergeler iş dünyasının evrensel, karşılaştırılabilir bir raporlama sisteminin de yer aldığı küresel bir çözüme doğru hızla ilerlediğini gösteriyor. ESG alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi mümkün olan tüm mevcut raporlamalarımıza en kapsamlı şekilde yansıtmamıza destek olacak bu taahhüdün aynı zamanda paydaşlarımız ile kurduğumuz şeffaf ve sürekli iletişim ile güvene dayalı ilişkinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.