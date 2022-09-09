Kışın kiralar düşer mi? Ev kiraları ne zaman düşer? Konut kiraları düşecek mi? 2023'te ev kiraları ne olur?

Yüksek kiralardan şikayetçi olan vatandaşlar, kış aylarına girerken “ev kiraları kışın düşer mi?” sorusuna yanıt arıyorlar. Konut kiralarında düşüş ne zaman olur araştırılırken kış aylarında kiralar düşer mi merak ediliyor. Peki ev kiraları düşer mi, ev kiraları ne zaman düşer? İşte son dakika ev kiraları detayları…

Konut kiraları pek çok vatandaşı şikayetçi konumuna getirmektedir. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar kiralara yetişememekten dolayı memnuniyetsizler. Konut kiralarının bu denli yüksek olması halkın yaşam standartını da düşürüyor. Ev kiraları hep böyle yükselecek mi diye şikayet eden vatandaşlar kışın kiralar düşecek mi merak ediyor.

Ortalama bir ev kiraları 5 bin TL'yi aşarken vatandaşlar da ev kiraları düşer mi sorusuna yanıt arıyorlar. Peki ev kiraları yükselir mi, düşer mi? Ev kiraları ne zaman düşer? Kira hesaplaması nasıl yapılır? İşte konut kiraları ile ilgili detaylı bilgiler…

Kış aylarında kiralar düşer mi?

Yılın ilkbahar ve yaz aylarında daha çok mevsimlik ev kiralamaları görülmektedir. Bu tarzdaki mevsimlik kiralamalar yaz aylarına nazaran sonbahar ve kış aylarında kira fiyatları çok daha düşüktür. Hangi aylarda ev kiraları düşük olur diye sorulduğunda ise daha çok kış aylarında ev kiralarında bu sebepli düşüşler yaşanmaktadır.

Yaz sezonu geldiğinde kaçamak yapmak, sessiz yerlerde kafa dinlemek ve deniz kenarında keyif yapmak isteyen vatandaşlar mevsimlik veya dönemlik kiralama yaptığı için bu türdeki konutlarda kira artışı yaşanır. Ancak barınma amacıyla kiralanan konutlarda ise düşüşün yaşandığı belirli bir mevsim bulunmuyor. O yüzden kiralar ne zaman düşer, kiralar ucuzlar mı sorusuna yanıt olarak kesin bir cevap yok.

Ev kiraları ne zaman düşer?

Geçtiğimiz günlerde Esenler'de toplu konut projesinin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Ev kiraları düşecek mi?” sorusuna şu ifadelerle cevap vermişti:

“İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut, kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz bir güne bırakıyorum.”

Kiralar ucuzlar mı? 2023'te konut kiraları

Yeni yıla girerken kira fiyatları düşer mi artar mı merak ediliyor. 2023 yılında ev kiraları düşer mi sorusuna yanıt arayanlara İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'dan cevap gelmiştşi. Aşa; talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını belirterek, "Kiralarda düşüş eğilimi başladı. İddia ediyorum. 2023'te 10 bin TL'lik evler 6-7 bine düşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Konut kira sözleşmesi yaparken dikkat edilmesi gerekenler, hem mülk sahipleri hem de kiracıların bilmesi gereken önemli konulardandır. Kira sözleşmesinde önemli detayları bilmek hem olası problemleri önleyebilirler hem de güvenilir bir şekilde aralarında anlaşma yapabilirler. Kira sözleşmesi yapılırken bilinmesi gerekenler: