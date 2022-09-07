Aile Destek Programı paralar ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Aile Destek Programı başvuru son günü

İhtiyaç sahibi aileler için açılan Aile Destek Programı’na e-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Peki, Türkiye Aile Destek Programı başvuru son gün ne zaman? Aile Destek Programı başvuru şartları neler? Kimler Aile Destek Programı’na başvuru yapabilir? İşte Aile Destek Programı ile ilgili detaylar…
27 Haziran 2022 tarihi itibariyle Aile Destek Programı başvuruları alınmaya başlanmıştı. Peki Aile Destek Programı devam ediyor mu? Aile Destek Programı son başvuru tarihi ne zaman? Aile Destek Programı başvuru detayları neler? İşte detaylar...
Aile Destek Programı ücreti ne kadar?
Başvuru sonrasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 ay boyunca hane başına 450 TL ile 600 TL arasında yardımda bulunulacak.
Aile Destek Programı ücreti ne zaman yatıyor?
Türkiye Aile Destek Programı paraları başvuruların ardından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Ancak paraların ödenmesi için net bir tarih belirtilmiyor.
Türkiye Aile Destek Programı başvuru şatları
Aile Destek Programı için herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. İhtiyaç sahibi olan her vatandaş online olarak başvuruda bulunabiliyor. Başvurular ise değerlendirmelere göre sonuçlanıyor. Diğer yandan e-devlet üzerinden yapılan açıklamada;
· Adresi yurtdışında olanlar,
· Adres gizliliği kararı olanlar,
· 18 yaşından küçük olanlar,
· T.C. Vatandaşlığı olmayanlar
· Son 15 gün içerisinde hanesinde herhangi bir Sosyal Yardım Başvurusu bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek.
Aile Destek Programı başvuru ekranı
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arayan atandaşlar, e-devlet üzerinden başvurabilirler.
Aile Destek Programı başvuru tarihleri
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27 Haziran'da başvuru alımı başlayan Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor. Aile Destek Programı son başvuru tarihi belli değil.
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