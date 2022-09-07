Aile Destek Programı paralar ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Aile Destek Programı başvuru son günü

27 Haziran 2022 tarihi itibariyle Aile Destek Programı başvuruları alınmaya başlanmıştı. Peki Aile Destek Programı devam ediyor mu? Aile Destek Programı son başvuru tarihi ne zaman? Aile Destek Programı başvuru detayları neler? İşte detaylar...

Aile Destek Programı ücreti ne kadar?

Aile Destek Programı ücreti ne zaman yatıyor?

Türkiye Aile Destek Programı başvuru şatları