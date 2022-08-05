Kira artış oranı ağustosta ne kadar olacak? 2022 ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Kira artış oranı ağustosta ne kadar olacak? Ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlar, kira sorunlarıyla boğuşuyor. Fahiş fiyat artışı yapılan kira bedelleri için geçtiğimiz ay yeni bir düzenleme getirildi. Peki 2022 ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranlarında son durum!

Ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlar, kira sorunlarıyla boğuşuyor. Fahiş fiyat artışı yapılan kira bedelleri için geçtiğimiz ay yeni bir düzenleme getirildi. Peki 2022 ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranlarında son durum!

Kira artış oranı ağustosta ne kadar olacak?

Her ay bir sonraki ayın kira artış miktarını enflasyon oranları belirliyordu. Fakat son dönemde yapılan zamlarla, kira oranları adeta uçtu. Devlet tarafından yeni bir düzenlemeye gidildi ve hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

Dolayısıyla önümüzdeki yılın ortalarına kadar kira artış oranı politikası sürdürülecek. Bu düzlemde, kiracıların mağdur edilmemesi planlanıyor.

Temmuz enflasyon rakamları ne kadar?

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 artarken yıllık enflasyon yüzde 79,60'a kadar yükseldi.

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