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Temmuz ayı enflasyonu ne kadar? 2022 temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Temmuz TÜFE oranı

Temmuz ayı enflasyonu ne kadar? Enflasyon rakamları son yılda yakından takip ediliyor. Zamların ardından ay sonu enflasyon rakamları araştırılıyor. Peki ama 2022 temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Temmuz TÜFE oranı ne oldu? İşte güncel ekonomi haberleri...

2 Saat Önce
2022-08-03 16:47:45
Temmuz ayı enflasyonu ne kadar? 2022 temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Temmuz TÜFE oranı

Enflasyon rakamları son yılda yakından takip ediliyor. Zamların ardından ay sonu enflasyon rakamları araştırılıyor. Peki ama 2022 temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Temmuz TÜFE oranı ne oldu? İşte güncel ekonomi haberleri...

Temmuz ayı enflasyonu ne kadar?

Temmuz ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 artarken yıllık enflasyon yüzde 79,60'a kadar yükseldi.

Yapılan son anket verilerine göre; aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Temmuz TÜFE oranı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

2022 tüfe oranı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.

tüfe tüfe

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