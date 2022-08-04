Kira artış oranı ağustos | 2022 ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE ÜFE oranları belli oldu mu?

Kira artış oranı ağustos | Geçtiğimiz aylarda önüne geçilemeyen kiraların artışları için bir karar alınmıştı. Peki ama 2022 ağustos ayında kiralarda zam uygulanmayacak mı? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE ÜFE oranları belli oldu mu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda önüne geçilemeyen kiraların artışları için bir karar alınmıştı. Peki ama 2022 ağustos ayında kiralarda zam uygulanmayacak mı? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE ÜFE oranları belli oldu mu? İşte detaylar...

Kira artış oranı ağustos

Her ay bir sonraki ayın kira artış miktarını enflasyon oranları belirliyordu. Fakat son dönemde yapılan zamlarla, kira oranları adeta uçtu. Devlet tarafından yeni bir düzenlemeye gidildi ve hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

Kirada sabit oran kararı

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı kararı alınmıştı.

Konuyla ilgili son kararı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ;

"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" şeklinde açıkladı.

Temmuz enflasyon oranları

Bu yıl temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.37 ve TÜFE yüzde 79.60 olarak açıklandıç.