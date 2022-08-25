İcra ve haciz borçları silinecek mi? Hangi borçlar silinecek? Elektrik, doğalgaz, su borcu silinecek mi? Kimlerin borçları silinecek? Dar gelirli ailelerin icralık ve hacizlik borçlarına ilişkin hükümet harekete geçti. 6 milyona yakın kişiyi ilgilendiren borç tasviyesine dair detaylar belli oldu. Özellikle elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardan kaynaklı borçları bulunanların borçlarını devlet üstlenecek. Şirketlerin açtıkları haciz ve icra dosyaları ise düşecek bunun yerine şirketlere vergi indirimi gelecek.

Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara karşı başlatılan icra ve haciz davaları hükümetin masasında. Milyonlarca kişiyi rahatlatacak yeni bir düzenleme içinde olan hükümet 6 milyona yakın kişinin borçlarını tasviye etmeye hazırlanıyor. Dar gelirlilere yönelik destek paketinin detayları ortaya çıktı. İcra ve haciz sorunlarını çözecek olan bu düzenlemeye NTV ulaştı. Borçlu olan vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra İcra ve haciz borçları silinecek mi? Hangi borçlar silinecek? Elektrik, doğalgaz, su borcu silinecek mi? Kimlerin borçları silinecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İcra ve haciz borçları silinecek mi?

Düzenlemenin en önemli detaylarından bir tanesi de 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

Hangi borçlar silinecek?

Dar gelirli ve ödeme gücü olmayan vatandaşların 2 bin TL'ye kadar olan icra ve hacizlik borçları silinecek. Özellikle elektrik, doğalgaz, su ve telefon borçları için harekete geçildi. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Elektrik, doğalgaz, su borcu silinecek mi?

Yeni düzenleme ile fatura borçları da siliniyor. Borçlar nedeniyle icralık ve hacizlik olan dar gelirli vatandaşların borçları tasviye edilecek ve devlet tarafından karşılanacak.

Kimlerin borçları silinecek?

Düzenleme ile dar gelirli vatandaşların borcu silinecek. Belli bir gelir seviyesinin altında olan ve 2 bin TL'ye kadar olan borçlara devlet el atacak. Borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Vatandaşlar icra yükünden kurutulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati NTV'ye yaptığı açıklamada borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti. Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” dedi.