Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 44,2 artışla yaklaşık 1 milyar TL oldu

Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, 'İlk üç ayda konsolide ciromuzu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırmayı başardık. Önümüzdeki dönemde de pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz' dedi.

Kerevitaş'ın 2021 yılının ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artarak yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kerevitaş, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre, Kerevitaş'ın 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artışla 998 milyon TL olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 137,2 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Güçlü markaları ve yenilikçi ürün lansmanlarıyla pazar payını artırmaya devam eden Kerevitaş, gerek Türkiye pazarında gerekse ihracat yaptığı pazarlarda büyümesini sürdürdü. Dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün lider markası SuperFresh, bu yılın ilk üç ayında inovatif lansmanlarla portföyünü güçlendirmeye devam etti. Pizza kategorisinde Cheddar Peynirli Pizza Tost ve Özel Taşfırın Hamurlu Dört Peynirli Pizza, ince kesimli patatesler ve içi ton balıklı Çıtır Toplar tüketicilerin beğenisine sunuldu. Türkiye margarin pazarında 17 milyon haneye ulaşan ve yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi önemli markalarıyla Besler de yılın ilk üç ayında yüzde 54 ciro payı ile pazar liderliğini korudu.

- '2021 yılında da inovatif ürünlerle büyümeye devam edeceğiz'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, 2021 yılında inovatif ürünlerle büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Çin, 2020 yılındaki finansal başarının 2021 yılında da devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

'Geçen yıl salgın koşullarının getirdiği belirsizliğe rağmen, tüm işleyişimize yön veren inovasyon kültürümüzden taviz vermeden pazara yenilikçi ürünler sunmaya devam etmiştik. 2021 yılına da aynı şekilde etkili bir başlangıç yaparak ilk üç ayda konsolide ciromuzu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırmayı başardık. Önümüzdeki dönemde de pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.