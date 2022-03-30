KDV düzenlemesi fiyata ne kadar yansıyacak?

Bütçede açıklar artarken ekonomi yönetimi çareyi maliyeti vatandaşa yüklemekte buldu. Sınırlı gelirle hayatını devam ettirmeye çalışan vatandaş ise hayat pahalılığı, zamlar ve ağır vergi altında ezilmeyi sürdürüyor. Bu konuda iyileştirmeyi hedef yapan yönetim ise en son KDV oranında düzenlemeye gitti.

Ancak yaplan yeni KDV düzenlemesi de tartışma yarattı. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararlara göre 150 m2 'ye kadar konutta KDV yüzde 1'den yüzde 8'e çıktı. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi. İkinci el oto satışında KDV yüzde 1'den yüzde 18'e yükseldi. Turizm belgeli işletmeler ile restoranlarda KDV oranı eşitlendi.

ODALARDAN TAM DESTEK

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Birçok mal ve hizmet ile ticareti faaliyete ilişkin KDV indirim ve düzenlemeleri, ilgili sektörlerin temsilcileri tarafından farklı değerlendirmelere yol açtı. Otomotiv sektörü temsilcileri, “bu gelişme ikinci el fiyatlarını maalesef yukarı çeker. Kurumsal ikinci el işi yapan firmaların maliyetleri artar” uyarısı yaparken, düzenlemeler konut sektörünü ikiye böldü. Sektör temsilcilerinin bir bölümü KDV oranının 1'den 8'e çıkarılmasının konut sektörünü durma noktasına getireceğini öne sürerken, bir bölümü KDV yükünün azalmasının yeni projeleri tetikleyeceği görüşünde. Yeme içme sektörü ise kararı, “restoranlar için uygulanan KDV indiriminin turizm belgeli işletmeler için de uygulanması sevindirici” diye değerlendirdi. Tohum üreticileri de KDV oranının düşürülmesini “üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacağı yorumuyla” olumlu buldu. Bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini ekonomi açısından kıymetli gördüğünü dile getiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tüm dünyada fiyat baskılarının arttığı bu süreçte, hükümetin aldığı “proaktif kararlarla” birlikte enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılacağını söyledi.

İNDİRİM LİSTESİ BEKLENİYOR

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ise, ürün listesi tam olarak belli olmadığından henüz bir şey söylemek için erken olduğunu ancak kararı önemli ve faydalı bulduğunu söyledi. Düzgün, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ürünler ile Resmi Gazete'de açıklanan ürünler tam olarak örtüşmüyor. Ürün listesinin açıklanmasını bekliyoruz. Bu nedenle şu an için marketlerde indirim henüz uygulanmadı. Ancak özellikle gıdadaki KDV indiriminin ardından bu karar da oldukça yerinde ve tüketici için oldukça faydalı bir karar. Devlet tüketici üzerindeki KDV yükünü kendisi yükleniyor. Devlete teşekkür etmekten fazla diyecek bir şey yok ve bize düşen de indirimi uygulanmak” dedi. İndirimin etkisi konusunda ise Düzgün, “fiyatlar sabit kalsa etkisi çok olur. Yüzde 10'luk önemli bir indirim. Ama fiyatlar durmadan artıyor. Neticede uzun vadeli olarak baktığımızda fiyat artsa da artmasa da bu oran önemli bir indirime tekabül ediyor” ifadelerini kullandı.

BAKAN MUŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını söyledi. .