Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve döviz kuru mesajı

TCMB Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'Liralaşma stratejisi'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, küresel barışın tesisi ile enflasyonda düşüş sürecinin de başlayacağını yineledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Enflasyonu değerlendiren Kavcıoğlu, yükselen uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının etkisinin Türkiye'de de gözlemlendiğini belirterek, "Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor, tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor" dedi.

Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden temini ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşündüklerini ifade ederek, "Bu yüzden politika faizinde değişikliğe gitmedik, kararların birikimli etkilerini izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Liralaşma Stratejisinin, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunun altını çizen Kavcıoğlu, "Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık. Devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır" dedi.

Şahap Kavcıoğlu, yurt dışında yerleşik kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını anavatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarının uygulamaya alındığını da belirtti.

AA, NTV .