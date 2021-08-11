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TIMETURK / GENEL / Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı?

Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı?

Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı? Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde sona gelindi. Kamu işçilerinin zammını belirleyecek olan görüşmede anlaşma sağlandı. Peki kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?

2 Saat Önce
2021-08-11 14:04:58
Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı?

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Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? Kamu işçisine ne kadar zam yapıldı? Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde sona gelindi. Kamu işçilerinin zammını belirleyecek olan görüşmede anlaşma sağlandı. Peki kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?

Hükümet ile işçi konfederasyonları kamu işçisi zamlı maaşı konusunda anlaşmaya vardı.

Kamu işçisi zammı ne kadar oldu?

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Kamu işçisi nedir?

Kamu işçisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (D) bendini ifade ediyor. İlgili bentte kamu işçisi tanımlanmış durumda. Bu kişiler ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçilerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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