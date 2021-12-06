Jandarma Genel Komutanlığı Personel Alımı | Memur alımı ilanları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 'Jandarmada atamalar', 'Sahil Güvenlik' ve 'Sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaş alımları' gibi ilanlar beklenirken, memur alımı yapılacağı açıklandı. Farklı ünvanlardan 60 kişinin açıktan alınacağını ifade eden açıklamanın detayları haberin iç kısmında yer alıyor. Peki ama Jandarm Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılır? Başvuru şartları neler, memur alımı ilanlarına kaç kişi alınacak? Hangi iş alanında kaç personel alımı yapılacak? İşte detaylar..

jandarma Genel Komutanlığı farklı illerde, farklı kadrolarda memur alımı yapacağını duyurdu. Güncel iletişim bilgilerine sahip olan kişilerin, internet sitesi üzerinden başvuru yapması mümkün. Başvuru şartları, sınavlar ve alım detaylarına ilişkin detaylar aşağıda yer alıyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi www.jandarma.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilirler.

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Alımı genel Başvuru Şartları

Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden başvuru genel şartları hakkında 15 madde yayınladı. Kimlik, fotoğraf, adres ve eğitim durumlarının güncel olmasına dikkat edileceği bildirilen başvurunun şartları aşağıda yer almaktadır.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

h. Başvuru ilan metni Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

j. 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS'den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.

l. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Alımı İçin İletişim Bilgileri

Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alımı Kadroları

- Avukat (5 kişi)

- Mühendis (14 kişi)

- Psikolog (8 kişi)

- Mütercim (2 kişi)

Bunların yanı sıra hukuk, iletişim, siyasal bilimler, muhasebe, işletme ve gazetecilik gibi birçok alanda uzman kişinin alınacağı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Alımına İlişkin Yayınlanan İlan Metni İçin TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.