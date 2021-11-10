İstihdamda öne çıkan sektörler

Yeni iş ilanı sayısında hem 2019 yılının aynı ayına göre hem de geçen yılın rakamlarına göre önemli bir artış yaşanıyor.

İstihdam piyasası yılı hareketli kapatacağına dair olumlu sinyaller veriyor. Ekim ayında toplam iş ilanı sayısında 2019 yılına göre yüzde 49, 2020 yılına göre yüzde 27 artış yaşandı. En fazla artış yaşanan Turizm, Üretim-Endüstriyel Ürünler ve Bilişim sektörlerinde pandemi öncesi aynı aya göre yüzde 50'nin üzerinde yeni iş ilanı yayınlandı.

İş ilanlarında "kariyer" planlaması

Türkiye'nin online istihdam platformu Kariyer.net tarafından yayınlanan İstihdam Endeksi'nin Ekim 2021 dönemine ait verileri açıklandı. Kariyer.net'in kendi veri tabanından yararlanarak ortaya koyduğu endeksin sonuçlarına göre; Ekim ayında toplam iş ilanı sayısında 2019 yılına göre yüzde 49, 2020 yılına göre yüzde 27 artış yaşanırken, yeni iş ilanlarında da bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 48 artış kaydedildi.

Yeni iş ilanlarında durum



Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, İstihdam Endeksi Ekim ayı verilerini yorumladı ve “Yeni iş ilanı sayısında hem 2019 yılının aynı ayına göre hem de geçen yılın rakamlarına göre önemli bir artış yaşanıyor. Hizmet sektörü gibi salgının yayılımı nedeniyle yavaşlayan sektörlerde yaz başında başlayan hareketliliğin son çeyrekte de sürdüğünü görüyoruz. Tüm veriler ışığında, istihdam piyasasındaki canlılığın yılın son çeyreğinde de devam edeceğini görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Hangi sektörler ön plana çıkıyor?

En fazla ilanın bulunduğu, Ekim ayının lider sektörleri sıralamasında Tekstil sektörü başı çekti. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırıldığında ilan sayısında %54 artış gösteren tekstil sektörünü %72 artışla Bilişim, %96 artışla Üretim-Endüstriyel Ürünler, %94 artışla Yapı ve %58 artışla Sağlık sektörleri izledi. Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden Turizm ve Tekstilde ise ilan sayılarındaki artışa paralel olarak Ekim 2020 ile karşılaştırıldığında Turizm sektöründe %140, Tekstil sektöründe %46 başvuru artışı yaşandı. Pandemiden en az etkilenen sektörlerden Bilişime olan ilgi ise başvuru sayılarının artışıyla iki yıldır istikrarlı şekilde devam ediyor.

Hangi sektör daha hareketli?

İstihdam Endeksi Ekim ayı verilerine göre, yaz aylarında başlayan toparlanma ile yaşanan hareketlilik hemen hemen tüm sektörlere olumlu yansıdı. Ekim ayında adayların en çok iş başvurusu yaptığı pozisyon Satış Danışmanı oldu. Satış Danışmanını sırasıyla Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, İnsan Kaynakları Uzmanı, Mağaza Müdürü, Muhasebe Uzmanı ve Üretim Mühendisi pozisyonları takip etti.

“İşin Olsun”un verilerine göre, Ekim ayında 2019 yılına göre +%99, 2020 yılına göre +%62 artış yaşandı. Bu ay en çok başvuru alan mavi yaka pozisyonlar da Garson, Temizlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Çalışanı, Ofis Personeli ve Kasiyer oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.