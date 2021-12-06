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İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi?
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TIMETURK / EKONOMİ / İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi?

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş ekmek zamlarını yakından takip ediyor. Gizli zamlar ya da gramajların düşürülmesi hilesine başvuran birkaç fırın işletmesi sahibi yüzünden fiyatlar vatandaşı derinden etkiledi. Peki ama güncel ekmek fiyatları ne kadar? İstanbul'da ekmek fiyatı ne? İstanbul Ticaret Odası'nın ekmek için belirlediği fiyat ne? Detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-06 11:40:54
İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi?

İstanbul Ticare Odası (İTO) güncel verilerin durumuna göre 230 gram ekmeğin 2,5 TL'den saatılmasına karar verdi. Geçtiğimiz ay alınan kararların ardından birkaç ilçede tekrar fiyat değişiklikleri görüldü.

Ekmeğin gramını azaltan veya 3 TL'den satan birçok fırıncı "maaliyet" yüzünden bu yöntemi uyguladıklarını açıkladı.

İstanbul'da ekmek ne kadar?

Aralık ayının ilk günlerinden beri Üsküdar ve Ümraniye gibi birçok ilçede zamlı fiyat uygulaması devam ediyor. Un, maya ve poşete gelen zammı gerekçe gösteren fırın işletmecileri ekmeği 3 TL'den satıyor.

İstanbul'da yaşayan kişiler durumdan şikayetçi olduklarını belirterek denetim yapılması gerektiğini savundu. Yaşanan zamların sadece ekmkete kalmadığını belirten vatandaşlar, simitin 3,5-4 TL'ye yükseldiğini de ekledi.

İstanbul'da İstanbul Ticare Odasının belirlediği 230 gram ekmek fiyatı 2,5 TL'dir. Gramajı düşük ya da fiyatı yüksek olan fiyatlar vatandaşlar tarafından şikayet edilerek bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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