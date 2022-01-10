İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak gerekir? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak gerekir? İşsizlik ödeneğinin miktarı gündemimizdeki yerini korurken, işten çıkarılan ya da belirli sebeplerden dolayı işten çıkan kişiler 2022 şartlarını merak ediyor. Peki ama kimler kaç ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte detaylar...

İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak gerekir? İşsizlik ödeneğinin miktarı gündemimizdeki yerini korurken, işten çıkarılan ya da belirli sebeplerden dolayı işten çıkan kişiler 2022 şartlarını merak ediyor. Peki ama kimler kaç ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte detaylar...

İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak gerekir?

İşten ayrılan ya da çıkarılan işçinin, yeni işe girene kadar ihtiyaçlarını karşılaması için, maaşının bir kısmı kadar işsizlikmaaşı yatırılıyor. Bu oran, kişinin çalıştığı mekan, çalışma süresi, alldığı maaş ve işten çıkma sebebi gibi durumlar göz önünde bulundurularak hesaplanıyor.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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Geçtiğimiz yılın işsizlik ödeneği hesaplaması aşağıdaki tablodaki gibi yer almaktadır.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşından yararlanmak için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor. Peki ama kimler hangi şartlar altında işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşte İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Kişilerin 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmaları gerekir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.