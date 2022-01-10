İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 en düşük, orta kademe, yüksek işsizlik maaşı ücretleri

2022 en düşük, orta kademe, yüksek işsizlik maaşı ücretleri belli oldu. Özellikle pandemi sonrasında uzun süre işsizlik yaşayanlar 'işsizlik maaşı'ndan yararlanmışlardı. 2022 yılıyla birlikte maaş zamlarıyla birlikte işsizlik maaşında da zam yapıldı. Peki ama 2022 işsizlik maaşı ne kadar? En düşük, orta kademe, en yüksek işsizlik maaşı ücretleri..

2022 en düşük, orta kademe, yüksek işsizlik maaşı ücretleri belli oldu. Özellikle pandemi sonrasında uzun süre işsizlik yaşayanlar "işsizlik maaşı"ndan yararlanmışlardı. 2022 yılıyla birlikte maaş zamlarıyla birlikte işsizlik maaşında da zam yapıldı. Peki ama 2022 işsizlik maaşı ne kadar? En düşük, orta kademe, en yüksek işsizlik maaşı ücretleri..

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrete endeksli bir konu olan işsizlik maaşı; asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ine tekabül edebiliyor. Tabi bu oran işçinin çalışma şartları,işten çıkma sebebi ve aldığı maaş gibi konuların değerlendirilmesi sonucu veriliyor. Bu yıl en yüksek işsizlik maaşı asgari ücret dolaylarına geldi. 4,272 TL olarak belirlenen en yüksek işsizlik maaşının detayları aşağıda yer alıyor.

2022 en düşük, orta kademe, yüksek işsizlik maaşı ücretleri

Geçtiğimiz yıl en düşük işsizlik maaşı 1.420 TL iken; 2022 yılı en düşük işsiz maaşı 2.137 TL oldu.

Geçtiğimiz yıl orta kademe işsizlik maaşı 1.688 TL iken; 2022 yılı orta kademe işsiz maaşı 2.541 TL oldu.

Geçtiğimiz yılen yüksek işsizlik maaşı 2.840 TL iksen; 2022 yılı en yüksek işsizlik maaşı 4,272 TL oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.