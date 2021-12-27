İslam Memiş uyardı: Yüksekten altın alanlar elinizdekini sakın satmayın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, '3 Ocak söylentileri' için uyardı. 'Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın' diyen İslam Memiş, 'Yüksekten alanlar elinizdekini sakın satmayın! 2022'de altın yeni rekorlar deneyecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz kurları ile ilgili ekonomik paketi açıklamasından sonra gözler hızla düşüşe geçen dolar ve altına çevrilmişti.

Döviz ve altının bir gecede yüzde 40'lık düşüşünden sonra piyasada panik satışlar başlamıştı. Son olarak ise sosyal medyada, "3 Ocak'ta enflasyon açıklandığında gram altın ve dolar tekrar fırlayacak" iddiası üzerine Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten küçük yatırımcıya uyarıcı yeni açıklamalar geldi.

3 Ocak senaryosu için uyaran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın" diyen İslam Memiş, "Yüksekten alanlar elinizdekini altın sakın satmayın! 2022'de altın yeni rekorlar deneyecek" dedi.

İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi. Kademeli alım yapan kazanır, satan kaybeder. Bugünler varlığına sahip çıkma günü." paylaşımı yaptı.

İslam Memiş köşe yazısında da, dolar ve gram altında 2022 yılında yeni rekorlar beklediğinin altını çizip, yüksekten altın ve dolar alanlara "düşüyor diye alinizdekileri satmayın" uyarısı yaptı. İşte İslam Memiş'in yüksek fiyattan dolar ve altın alanlara yönelik o uyarıları:

Fed Ocak ayından itibaren piyasayı ateşler...

- Her ne kadar dolar/TL kuru değer kaybediyor olsa da Ocak ayından itibaren Amerika Merkez Bankası'nı (Fed) takip etmekte fayda var.

- Fed, Ocak ayı itibariyle sahneye çıkar ve faiz artırımı söylemiyle şahinleşir. Sadece söylem ile piyasaları yönlendirmeyi başarır.

Yüksek maliyet yapanlar, çok da üzülmemeli

- Bu da uluslararası piyasalarda doların değer artışını destekleyebilir. Dolar endeksi, yükselme sürecine girdiğinde dolar/TL kurunda yükseliş trendi kaçınılmaz olabilir.

- Ondan sebep yüksek maliyet yapanlar, çok da üzülmemeli diye düşünüyorum.

Altın ve gümüş yıl içinde yeni rekorları test eder

- Altının ve gümüşün gram fiyatı da yine dolar/TL kurundan destek alarak yıl içinde yeni rekorlarını test edeceğini tahmin ediyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.