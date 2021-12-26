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TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş’ten yüksekten dolar ve altın alanlara tavsiye

İslam Memiş’ten yüksekten dolar ve altın alanlara tavsiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yüksekten dolar ve altın alanların üzülmemesi gerektiğini belirterek, 'sabır' mesajı verdi.

48 Dakika Önce
2021-12-26 11:20:57
İslam Memiş’ten yüksekten dolar ve altın alanlara tavsiye

Altın ve dolarda düşüş olacağını önceden tahmin eden Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

Yüksekten dolar ve altın alanların üzülmemesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, 'sabır' mesajı verdi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAVSİYESİ

İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Hayat bir okuldur, hiç diploma alamazsınız. Tercihlerinizde zarar etmiş gibi görünür ancak tecrübe kazanmış olursunuz. Tecrübeye de bedavaya sahip olamazsınız. Yarın ki kazancınızı, bugünkü tecrübeye borçlu olacaksınız. Yani, kaybetmedin. Sadece kazanç merdiveninin basamağındasınız" dedi.

Yüksek rakamlardan yatırım yapanların üzülmemesi gerektiğini ifade eden Memiş, "Yüksek veya düşük, sonuçta aldın ve senin. Sen kazandın. Sen emek verdin. Sen karar verdin. Sen karar vereceksin. Durduğu yerde duruyor ve halâ senin. Bu, büyük bir nimet ve özgürlük. Başardın, sen kazandın. Çalmadın. Bu onur ve gurur sana yeter" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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