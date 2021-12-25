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TIMETURK / EKONOMİ / İslam Memiş'ten yüksek fiyattan dolar alanlara tavsiye

İslam Memiş'ten yüksek fiyattan dolar alanlara tavsiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Birkaç gündür İngiliz Sterlin'inden bahsediyorum. Eğer bir kağıt para satın alacaksanız, başka bir ülkenin parasına yatırım yapacaksınız bu İngiliz Sterlin'i olsun diyorum' tavsiyesinde bulundu.

2 Saat Önce
2021-12-25 08:01:41
İslam Memiş'ten yüksek fiyattan dolar alanlara tavsiye

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yüksek fiyattan dolar alanlara tavsiyede bulundu.

Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda yüksekten dolar alanlara tavsiye veren İslam Memiş "Birkaç gündür İngiliz Sterlin'inden bahsediyorum. Eğer bir kağıt para satın alacaksanız, başka bir ülkenin parasına yatırım yapacaksınız bu İngiliz Sterlin'i olsun diyorum. Örnek verecek olursak; 1 Eylül 2021'de dolar 8.30 TL'ydi. İngiliz Sterlin'i 11.44 TL'ydi. O tarihte cebinde 10 bin TL'si olan dolar almış olsa bin 204 dolar almış olsun. Başka biri ise aynı tarihte 10 bin TL'ye 874 paund satın almış olsun" dedi.

İslam Memiş "Dolar kuru 8,30'dan 18,63 TL'ye çıktığında dolar alan kişi 6 bin 615 TL kâr elde etti. 10 bin TL'si 16 bin 615 TL oldu. Sterlin bu tarihte 23 TL'nin üstündeydi. Sterlin alan ise 10 bin 102 TL kazandı. Yani 874 paundu olan kişinin cebinde 20 bin 102 TL'si oldu. Birisi yüzde 66 kazanırken, diğeri yüzde 100'den fazla kazandı. Neden Sterlin dediğimi anladınız mı? Bundan bana ne diyebilirsiniz. Yüksekten döviz aldıysanız, elinizdeki doları sterlinle takas yapabilirsiniz. Altını çize çize söylüyorum. 2022'nin sonuna kadar getirisi dolardan fazla olacak. Yatırım tavsiyesi olarak değil, yol haritası olarak söylüyorum. Benim cebimde 18'den aldığım bir dolar olsaydı ben elimdeki doları TL'ye değil sterline çevirirdim." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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