İslam Memiş'ten kritik dolar ve altın yorumu: ''Bu daha fragman!''

İslam Memiş'in dolar ve gram altındaki düşüş sonrası 'Bu daha fragman siz asıl yarını bekleyin' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Dolar ve altın fiyatlarının yüksek seviyelerde olduğu sırada "dolar ve altın çökecek" öngörüsü yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in, henüz açıklamasının üzerinden 12 saat geçmeden iddiası gerçek oldu. Dolar 18 lira seviyesinden 12 lira seviyesine gram altın da 1000 lira seviyesinden 707 lira seviyelerine kadar geriledi. İslam Memiş bunun üzerine "Bu fragman" deyip yarın için daha da düşebileceği mesajını verdi.

Memiş böylece, dolar ve altının yarın daha da düşeceği beklentisinde olduğu şeklinde algılandı.

'EKONOMİMİZE OPERASYON ÇEKENLER GEREKLİ CEVABI ALMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını değerlendiren Memiş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti muz cumhuriyeti değildir. Ülke ekonomimize operasyon çekenler gerekli cevabı almıştır. Onların bir planı varsa sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir planı var." dedi.

'DEVLET VATANDAŞI İLE BİR SWAP ANLAŞMASI YAPTI'

"Sayın Cumhurbaşkanımız çok başarılı bir sunum yaptı." ifadesini kullanan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şöyle devam etti:

Sunumu piyasalara güven verdi. Piyasalarda önemli bir rahatlama olacak. Yarın döviz bürolarında, döviz alanları değil, bozduranları göreceğiz. Döviz bürolarında satışlar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız dövize karşı bir garanti verdi. Devlet vatandaşı ile bir Swap anlaşması yaptı. Bu Swap anlaşma vatandaş kur riskinden korunmuş olacak. Vatandaşlarımız paralarını TL kurunda değerlendirecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.