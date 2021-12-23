İslam Memiş'ten çarpıcı dolar tahmini

'Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı' diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir’' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL'ye destek paketi piyasalara olumlu etkisi sürerken, dolar ve altında da çözülme sürüyor.

Güne 12,2086 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 11:13 itibarıyla %5,87 azalışla 11,4738 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,0745, en yüksek 12,7919 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 12,1889 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 21.12.2021 tarihinde 11,1025 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 11,4738 TL'ye karşılık gelmektedir.

Memiş: TL'ye güven arttı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi paketinin olumlu olduğunu açıklarken TL'ye güvenin arttığını vurguladı.

İslam Memiş dolar tahmini ile ilgili sorulara ''Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şu an normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir'' cevabını verdi.

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