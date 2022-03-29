İslam Memiş: Bir gecede 10 dolar yükselecek

Para ve yatırım piyasaları uzmanı İslam Memiş, gümüş ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Size bir sır vereyim" diyerek sözlerine başlayan Memiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıl içinde gümüş operasyonunun yapılacağını öne sürdü.

Gümüşün bir gecede 10 dolar yükseleceğini iddia eden para ve yatırım piyasaları uzmanı Memiş, "O gün size 'satabilirsiniz' diyeceğim." dedi. Bu durumun 2 gün süreceğini belirten Memiş, "Bu yazdığımı not alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Memiş, şunları söyledi:

"Size bir sır vereyim; yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar. Bir gecede ansızın 10 $ yükseltecekler. O gün size satabilirsiniz diyeceğim. 2 gün sürecek. Bu yazdığımı not alabilirsiniz."

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