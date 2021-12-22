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TIMETURK / EKONOMİ / İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı iş ilanı | İŞKUR personel alımı ilanı

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı iş ilanı | İŞKUR personel alımı ilanı

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağına ilişkin kılavuz yayımladı. İŞKUR güncel iş ilanları listesi ile adaylardan istenen özellikler, başvuru şartları, başvuru başlangıç ve son başvuru tarihi detayları merak ediliyor. Peki ama İŞKUR kaç personel alımı yapacak? Başvuru şartları ve başvuru tarihi nedir? İŞKUR işçi alımı ilanı hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitiyor? İşte detaylar...

35 Dakika Önce
2021-12-22 13:02:19
İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı iş ilanı | İŞKUR personel alımı ilanı

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağına ilişkin kılavuz yayımladı. İŞKUR güncel iş ilanları listesi ile adaylardan istenen özellikler, başvuru şartları, başvuru başlangıç ve son başvuru tarihi detayları merak ediliyor. Peki ama İŞKUR kaç personel alımı yapacak? Başvuru şartları ve başvuru tarihi nedir? İŞKUR işçi alımı ilanı hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitiyor? İşte detaylar...

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı iş ilanı

İŞKUR 22 Aralık Çarşamba günü başvuruları başladığını ilan eden İŞKUR, farklı iş dallarından alımlar yapacak. Bazı meslek grupları için KPSS 60 puan şartı konurken bazıları için sadece en az ilkokul mezunu olmak yetiyor.

İŞKUR Başvurusu Yapmak ve Detayları Öğrenmek İçin Tıklayınız...

İŞKUR açık iş ilanı aramak için ne yapmak gerekiyor?

Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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