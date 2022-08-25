iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 14 Max, Pro ve Pro Max fiyatı

iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar? Apple iPhone 14 tanıtımlarını yapacağı tarihi açıkladı. Ülkemizde de, kullananın bağımlısı olduğu iPhone için araştırmalar başladı. Peki iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte iPhone 14 Max, Pro ve Pro Max fiyatı!

Apple iPhone 14 tanıtımlarını yapacağı tarihi açıkladı. Ülkemizde de, kullananın bağımlısı olduğu iPhone için araştırmalar başladı. Peki iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte iPhone 14 Max, Pro ve Pro Max fiyatı!

iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple iPhone 14 tanıtımı için 7 Eylül Çarşamba gününü seçti. Fiyatları da kullanıcılarına aktaran Apple, Türkiye fiyatları için henüz net bir açıklama yapmadı.

iPhone 14 Max, Pro ve Pro Max fiyatı

iPhone 14 yurt dışı satış fiyatları aşağıdaki listede yer alıyor.

Apple 2022 tanıtım günlerinde hangi ürünler yer alacak?

2022 iPhone 14 tanıtımı için 4 model sunacak. Tanıtılacak olan iphone 14 modelleri; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olacak. Aksesuar olarak Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro oalcak.

iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Türkiye iPhone satışları için henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar bekleniyor...